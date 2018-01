'Eindelijk wordt er iets gedaan', blijdschap om aanpak gevaarlijke spoorwegovergang Den Bosch

DEN BOSCH - “Gelukkig gaan ze het aanpassen.” Gijs de Reijke is blij dat de gevaarlijke spoorwegovergang in de wijk Orthen in Den Bosch wordt aangepast. Gijs redde samen met een buurtbewoner een vrouw die met haar fiets op het spoor viel. Maar toch is er ook scepsis. “Dit had al veel eerder moeten gebeuren”, zeggen buurtbewoners.

Twee weken geleden ging het bijna mis met de 25-jarige Sam Post. Ze gleed met haar fiets uit op de spoorwegovergang en kwam zo ongelukkig ten val dat ze het bewustzijn verloor. Vlak voor er een trein aankwam, werd ze door Gijs de Reijke en Jan Hoedemakers van het spoor getrokken.

Gijs de Reijke kent de overweg maar al te goed. “Ik fiets hier al twintig jaar over heen. Ik ben zelf ook al een paar keer gevallen. Gelukkig gaan ze hem nu aanpassen.”



Omdat het spoor schuin over de weg gaat, is de kans op uitglijden een stuk groter. ProRail gaat de overweg aanpassen zodat er een rechtere oversteek komt voor fietsers. Voor auto’s wordt de overweg vanaf zondag afgesloten.



En dus moeten bewoners van Orthen omrijden. Sommige buurtbewoners balen er van. “Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik moet dan helemaal omrijden om bij de snelweg te komen. Ze moeten een andere oplossing bedenken”, zegt een man. Toch erkent hij dat de spoorwegovergang aangepakt moet worden. “Dit had al twintig jaar geleden moeten gebeuren. Mijn dochter is er ook al een keer gevallen. Er is ook al heel vaak gevraagd of er iets aan gedaan kan worden.”

Tunel

Raadslid Judith Hendrickx van de Bossche Groenen kaart de gevaarlijke overweg al jaren aan bij het gemeentebestuur. “Sinds 2014 zeggen we al dat er iets moet gebeuren. Het ongeluk met Sam heeft nu eindelijk gezorgd voor urgentie bij het stadsbestuur.”



Maar het moet volgens het raadslid niet blijven bij de tijdelijke aanpassing. “Er moet uiteindelijk een tunnel onder het spoor komen”, zegt ze.