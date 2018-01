Vuurwerkvandaal laat kauwgom achter en loopt tegen de lamp dankzij DNA-spoor: twee jaar cel

DEN BOSCH - Een 35-jarige man uit Antwerpen krijgt een celstraf van twee jaar, omdat hij zwaar vuurwerk liet ontploffen bij een voordeur van een huis in Uden. Ook probeerde hij hetzelfde te doen bij een raam van de woning. De man werd achterhaald dankzij DNA-sporen op een stuk kauwgom, waar hij het vuurwerk mee had vastgeplakt.

De man stak het vuurwerk af in de nacht van 18 op 19 januari vorig jaar. Hij wilde nog geld hebben van de zoon van de bewoners. Dit had te maken met een strafzaak uit het verleden waar beide mannen bij betrokken waren. De Belg plakte het vuurwerk op het raam vast met een stuk kauwgom. Dit liet echter los en viel op de grond. Het zware vuurwerk bij de voordeur ging wel af en richtte enorme schade aan.

'Ik heb een alibi'

Dankzij de kauwgom liep de man dus tegen de lamp. Hij zegt zelf dat hij het vuurwerk niet heeft afgestoken en dat hij een alibi heeft. Hij zou bij een vriend zijn geweest op het moment van de ontploffing. Maar omdat hij en die vriend allebei iets anders zeggen over het tijdstip waarop dit was, geloofde de rechter hem niet.



Het gerechtshof in Den Bosch legde de straf woensdag op aan de Belg. De straf is hoger dan wat de rechtbank hem gaf. Die veroordeelde hem tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk.



Het hof vindt het ‘volstrekt verwerpelijk’ dat de man op deze manier de Udenaar onder druk wilde zetten en oordeelde dat de eerdere straf niet voldoende is.