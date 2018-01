Vrachtwagen door middenberm op A58 bij Tilburg, twee gewonden en snelweg dicht

TILBURG - Op de A58 is woensdag iets na het middaguur een zwaar ongeluk gebeurd bij Tilburg. Een vrachtwagen kwam via de middenberm op de andere weghelft terecht. Er vielen twee gewonden. De snelweg is dicht richting Breda.

Het ongeluk, waarbij naast de vrachtwagen ook een personenauto betrokken was, gebeurde ter hoogte van de bioscoop Euroscoop. Een traumahelikopter werd opgeroepen ter assistentie. De chauffeur van de truck is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens de VID gaat het nog uren duren voordat de snelweg weer open is. De politie meldt dat de ravage 'mee lijkt te vallen.'

De tekst gaat verder onder de tweet.





Omrijden

Verkeer vanuit Eindhoven moet voorlopig omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en A59. De VID adviseert het verkeer vanuit de richting Breda ook die route te nemen.