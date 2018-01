Windstoten tot wel 120 kilometer per uur verwacht donderdag, KNMI geeft code geel af

EINDHOVEN - Een westerstorm trekt donderdag over het land. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor alle provincies. Volgens het weerinstituut krijgen we te maken met zware windstoten van mogelijk 100 tot 120 kilometer per uur. De waarschuwing geldt in Brabant van vijf uur 's ochtends tot één uur 's middags.

De windstoten razen vooral in de ochtend en begin van de middag voorbij. Aan het begin zullen ze rond de 80 tot 100 kilometer per uur zijn, maar daarna kunnen ze dus nog toenemen.



Het verkeer kan last hebben van de storm. Het KNMI adviseert om weerberichten en waarschuwingen in de gaten te houden. In de middag neemt de wind waarschijnlijk sterk in kracht af.