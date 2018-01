Rico Verhoeven vervult laatste wens van zieke fan

AMSTERDAM - Een keertje opgetild worden door kickboksheld Rico Verhoeven. De zieke Manon Verhoef wilde niets liever. En dus ging de wereldkampioen uit Halsteren bij haar langs in het VUmc in Amsterdam om haar laatste wens te vervullen.

Manon heeft een kwaadaardige tumor en ligt in het ziekenhuis. Ze is uitbehandeld. Zowel zijzelf als de kickbokser plaatste een foto van het bezoek op Instagram. ‘Door alle adrenaline de pijn, benauwdheid en de ziekte gewoon even vergeten’, schrijft ze bij het kiekje.

'Geen woorden voor'

‘Ik heb er geen woorden voor om te beschrijven hoe bijzonder het is dat iemand zoiets voor je regelt en dat die persoon dan ook tijd maakt en alle tijd neemt om langs te komen’, gaat ze verder.



Rico noemt het ook een speciaal moment. ‘Ze vertelde me dat ze de gehele tijd geen pijn voelde of kortademig was. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt om zoveel voor iemand te betekenen’, meldt hij.



Verhoeven verraste zijn zieke fan al een keer eerder. Manon kon niet bij een signeersessie van hem zijn vanwege een chemokuur. Daarom nam hij een persoonlijke boodschap voor haar op.