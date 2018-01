Strijdt Willem II-coach Erwin van de Looi zondag tegen zijn zoon?

TILBURG - De zoon van Willem II-trainer Erwin van de Looi klopt aardig op de deur bij FC Groningen. Het zou goed kunnen dat de 18-jarige Tom van de Looi komend weekeinde bij de selectie zit die afreist naar Tilburg om tegen Willem II te spelen. Krijgen we een vader-zoon confrontatie in het Koning Willem Stadion?

Als het gebeurt, is het iets bijzonders. Maar niet iets unieks. In november 2004 speelden FC Utrecht en De Graafschap tegen elkaar in de eredivisie. Bij Utrecht kwam Rick Kruys als invaller in het veld. Hij kwam toen te spelen tegen de club waar zijn vader trainer Gert op dat moment trainer was. En dat liep zo af…



De tekst gaat verder onder het fragment uit november 2004.

De grote vraag is dus of we zondag in Tilburg een herhaling van zetten krijgen. Elwin Baas, FC Groningen-watcher namens RTV Noord, zegt er het volgende over: "Ik acht de kans groot dat Tom bij de selectie zit. Maar ik reken er niet op dat trainer Ernest Faber hem laat debuteren. Zelfs als Groningen met 3-0 voorkomt in Tilburg, zie ik dat niet gebeuren. De zoon van Ernest voetbalt in de jeugd bij FC Groningen, dus de sentimenten zal de trainer goed begrijpen. Maar daar zal het dan ook wel bij blijven, gok ik."



Debuut

Van de Looi junior maakte vorige week zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. Hij speelde mee in een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Baas was erbij. "Tom speelde, zoals afgesproken, 45 minuten. Ik vond dat hij het goed had gedaan en gaf hem een hand om hem te feliciteren met zijn officieuze debuut en zijn spel. Hij stond zijn mannetje tegen spelers als Ruud Vormer en Jordy Clasie. Hij dacht er zelf anders over. En zei tegen mij: mwah, het kan wel beter."



De sportverslaggever van RTV Noord vindt die reactie veel zeggen over Van de Looi junior. "Hij is hetzelfde als Erwin. Een op en top prof. Iemand die de hele week met zijn vak bezig is. Tom is heel kritisch op zichzelf, zo is Erwin ook. Het zijn allebei mannen die niet zomaar wat aanklooien. Ze werken hard om iets te bereiken."

Volgens Baas gaat Tom van de Looi dit seizoen zijn debuut maken voor FC Groningen. "De club zit erg dun in de middenvelders. De jongens die er zijn, zijn net als Tom nog erg jong. Tom staat er bij Faber goed op, omdat hij een harde werker is. Hij ziet voetbal niet als hobby, maar als zijn werk. Tom wil dolgraag slagen als profvoetballer. Hoe ver hij kan komen, is niet te zeggen. Hij is niet het grootste talent van FC Groningen, maar door zijn inzet moet hij minimaal een vaste waarde in het eerste elftal kunnen worden."



Willem II en FC Groningen spelen zondagmiddag vanaf half drie tegen elkaar in Tilburg. De thuisploeg heeft een overwinning nodig om afstand te nemen van de degradatiezone.