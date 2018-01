Dakar Rally voorbij voor debutant Janus van Kasteren

VELDHOVEN - De Dakar Rally zit erop voor Janus van Kasteren uit Veldhoven. De versnellingsbak van zijn truck is kapot. Het lukte hem daarom niet om weer op tijd in het bivak te komen voor de start van de elfde etappe.

Het ging voor Van Kasteren dinsdag mis in het tweede deel van de proef. De trucker kwam woensdag pas in de loop van de dag in het bivak aan.



Van Kasteren is de derde Brabantse coureur waarvan het Dakar-avontuur voortijdig eindigt. Eerder moesten Marc Leeuw en Ebert Dollevoet er een punt achter zetten.



Het was het debuut van Van Kasteren in de Dakar Rally. Hij stond op plek zestien in het algemeen klassement.



