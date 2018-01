Weg met alle betegelde schoolpleinen: provincie trekt 1,6 miljoen euro uit voor meer groen

DEN BOSCH - Stoeptegels eruit en gras, bomen en struiken erin. De schoolpleinen in Brabant moeten een stuk groener worden. De provincie trekt er een bedrag van 1,6 miljoen euro voor uit.

De ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben volgens de provincie verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk, leerzaam en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.



“Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon”, zegt gedeputeerde Johan van den Hout.



Vanaf april

Het is de bedoeling dat scholen en gemeenten vanaf april van de subsidieregeling gebruik kunnen maken. De provincie betaalt de helft van de kosten om de groene schoolpleinen te maken, met een maximum van 10.000 euro per plein.



De gemeente Breda heeft al laten weten mee te gaan doen. De pleinen van twaalf scholen worden daar de komende drie jaar groener gemaakt. Het college van B en W van Breda is van plan om tot 2021 ieder jaar vier schoolpleinen te vergroenen. De bestuurders maken hier jaarlijks 47.000 euro voor vrij.



De provincie werkt samen met de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het programma Jong Leren Eten aan het project.