Beroep haalt niets uit voor NAC-trainer Stijn Vreven, straf blijft staan

BREDA - NAC Breda moet het de komende twee wedstrijden in de eredivisie doen zonder Stijn Vreven. De trainer is door de commissie van beroep van de KNVB veroordeeld tot drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

Vreven mist daardoor het uitduel met PEC Zwolle van aanstaande zaterdag en de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo een week later. Vreven wordt gestraft voor zijn gedrag in de ontmoeting met FC Twente op 12 december.



De Belg wond zich tijdens het duel al op en uitte na afloop zijn woede over enkele arbitrale beslissingen bij scheidsrechter Siemen Mulder. De straf die door de commissie van beroep is uitgesproken staat gelijk aan het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal en de uitspraak van de tuchtcommissie.



LEES OOK: 'Ik vind dit een beetje machtsmisbruik', NAC-trainer Stijn Vreven in beroep tegen schorsing



Vreven was in beroep gegaan tegen de strafeis en deed dinsdagavond in Zeist zijn verhaal. De straf blijft echter staan. De KNVB meldt dat de zogenoemde 'strafkaart' van Vreven ook mee heeft gespeeld.



De trainer van NAC miste begin december de uitwedstrijd tegen Excelsior vanwege een schorsing. Vreven kreeg die straf omdat hij in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in de slotfase verhaal ging halen bij Pol van Boekel. De scheidsrechter had een handsbal van Dries Wuytens van Heracles niet als strafschopwaardig beoordeeld.



Assistent-trainers Rob Penders en Jefta Bresser zullen Vreven tegen PEC Zwolle en VVV-Venlo vervangen.