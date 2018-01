Lagere straf voor man die vluchtte na verongelukken Bart Janssen uit Hapert

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft minder zwaar geoordeeld dan de rechtbank in een zaak tegen een man, die in november 2015 betrokken was bij een dodelijk ongeval in Duizel. Bij het ongeluk kwam de toen 24-jarige Bart Janssen uit Hapert om het leven.

Bij het ongeluk op 7 november 2015 botsten twee personenauto's frontaal op elkaar. Janssen overleed ter plekke. Hij reed op de verkeerde weghelft, zo bleek uit politieonderzoek.



Op de vlucht

De man die woensdag door het hof werd veroordeeld, raakte niet gewond, sloeg na de botsing op de Hapertseweg op de vlucht en meldde zich later op het politiebureau. Het ongeluk sloeg diepe wonden bij nabestaanden en vrienden van het slachtoffer.

De 35-jarige man die woensdag werd veroordeeld, kreeg een gevangenisstraf van twee maanden. Ook werd bepaald dat hij twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, niet achter het stuur mag zitten. Het hof legde hem verder, net als de rechtbank, twee weken hechtenis op, omdat zijn auto niet verzekerd was. De man heeft overigens geen vast woonadres.



Vier jaar geëist bij rechtbank

De rechtbank legde de man vorig jaar februari vier maanden cel op en ontzegde hem voor twee jaar de rijbevoegdheid. Het Openbaar Ministerie had nog vier jaar cel geëist en wilde ook dat de man voor vijf jaar zijn rijbewijs zou worden afgepakt.



Hij wordt niet beschouwd als degene die direct verantwoordelijk was voor het fatale ongeval. De man wordt wel aangerekend dat hij zonder rijbewijs, met illegaal kenteken en onverzekerd reed. Hij had dus nooit de weg op mogen gaan. Ook ging hij er na het ongeval vandoor, zonder zich over het lot van de andere automobilist te bekommeren.