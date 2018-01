1000 kilo coke gevonden tussen de bananen, arrestaties in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - In een zeecontainer in Antwerpen is woensdag duizend kilo cocaïne tussen een partij bananen aangetroffen. Vier mannen zijn aangehouden, onder wie één in Breda.

In de haven kwam dinsdagmiddag een container met bananen uit Colombia binnen en bij controle door de douane bleek er cocaïne in te zitten. Onderzoek wees uit dat de container Nederland als bestemming zou hebben en daarna is direct contact gelegd met de Nederlandse politie.

Vier verdachten aangehouden

De container is vervolgens gevolgd. Toen de container werd gelost bij een loods in Zevenbergen en er drie mannen verschenen, viel de politie binnen. Drie mannen uit Numansdorp, Barendrecht en Breda zijn direct aangehouden. Later werd een Griek als vierde verdachte opgepakt.

Drie van de vier mannen worden vrijdag voorgeleid.