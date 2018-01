Verwarde man met Zwarte Pieten-muts kaapt bedrijfsbusje en maakt brokken

GELDROP - Een zwaar verwarde man heeft woensdagmiddag een bizar ongeluk gehad in Geldrop. De man, gekleed in een korte broek en met een zwarte pietenmuts op, wist de bestuurder van een bedrijfsbus met geweld uit zijn wagen te trekken en ging er met dat busje vandoor. Vervolgens kreeg de verwarde man een ongeluk met die bedrijfswagen.

De eigenaar van het bedrijf wil niet veel kwijt over het bizarre incident. Wel bevestigt hij dat er geweld is gebruikt om de chauffeur uit het busje te krijgen. De chauffeur raakte hierbij niet gewond maar is uiteraard wel geschrokken.

Ongeluk

De kaper reed vervolgens op de Hulst in Geldrop met het busje tegen een andere auto en tegen meerdere paaltjes. Het voertuig liep flinke schade op.

De man is uitgestapt en in de richting van de Eindhovenseweg gelopen. De politie kon hem daar gemakkelijk herkennen vanwege zijn opvallende muts. Volgens de politie had hij verwondingen aan zijn benen en was hij zeiknat.

Arrestatie

De verwarde man is door de politie gearresteerd. Hij is met de ambulance vervoerd, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Volgens ambulancemedewerkers zou hij in een psychose hebben verkeerd.