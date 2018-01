Massale vogelsterfte door katten: 'Een belletje omdoen is de oplossing'

EINDHOVEN - Er worden jaarlijks rond de honderdduizend vogels gedood door huiskatten, dat meldt de krant Trouw. Boswachter Frans Kapteijns reageerde op het nieuws en vindt dat katten voortaan een belletje om moeten.

Door het belletje worden vogels gewaarschuwd en kunnen ze vluchten. De vogelsterfte speelt vooral in de steden vertelt Kapteijns. "In de winter is er minder voedsel voor vogels te vinden op straat, daarom zoeken ze de grenzen op en kunnen ze een makkelijke prooi worden voor katten."

Vogels die de nesten goed verstoppen in struiken met doorns komen goed weg. Daar zijn de nestjes veilig. Maar als ze bijvoorbeeld naar een voederplank gaan in de tuin, wat in de winter vaak gebeurd, zijn ze vaak een prooi voor katten. "Huiskatten krijgen gewoon te eten thuis, het jagen op vogels is het jachtinstinct", vertelt Kapteijns.

Belletje om

Kapteijns roept al jaren dat dit probleem speelt. "Ik doe regelmatig de oproep aan mensen om hun kat een belletje om te doen of aan te lijnen als ze naar buiten gaan." De katten hebben volgens Kapteijns geen last van het geluid.



Daarom lijkt het hem een goed idee om te kijken of het mogelijk is om een wet in te voeren om het dragen van een belletje verplicht te maken.