In Zevenbergen vliegen de kwasten in het rond: hier wordt geknutseld voor carnaval

ZEVENBERGEN - Het kindercarnaval in Zevenbergen is springlevend. Ruim 300 kinderen doen mee aan de kinderoptocht die op 11 februari door de straten trekt. In het 'Konijnenkot' wordt op woensdagmiddag, onder begeleiding van volwassenen hard gewerkt aan de wagens.

"De kinderen zijn gek op verven, de kwasten vliegen hier soms in het rond", zegt John Meeuwisse, die al 22 jaar actief is bij de Stichting Carnaval Zevenbergen. Met ouders en begeleiders timmeren de kinderen enthousiast een wagen in elkaar. Daar doen ze in vier middagen.



De jeugd heeft de toekomst

De kinderen genieten zichtbaar van het knutselen. Ze hebben zin in carnaval. Al is het in de loods waar de wagens worden gebouwd, het Konijnenkot, soms ook al bijna carnaval. Door de jeugd te begeleiden en te helpen is het Zevenbergse carnaval voorbereid op de toekomst. "Want als ik in het bejaardenhuis zit, wil ik ook nog naar de optocht kunnen kijken", zegt John met een lach.