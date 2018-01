Serie-inbreker slaat honderden keren toe: 8 jaar cel geëist

DEN BOSCH/TILBURG - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag acht jaar celstraf geëist tegen een Tilburger die waarschijnlijk honderden inbraken heeft gepleegd. Hij staat nu terecht voor dertig inbraken maar heeft er volgens justitie veel meer op zijn geweten.

De 26-jarige man staat terecht voor inbraken in onder andere Gemonde, Drunen, Helvoirt, Boxtel en Oirschot. Soms ging hij zelfs hele straten af, aldus justitie. In Veldhoven brak hij ook meermaals in, tot hij vorig jaar gepakt werd. In het huis van de ouders van de verdachte werden 1200 sieraden gevonden.

Uitspraak

Welke straf hij krijgt, wordt over twee weken bekend.