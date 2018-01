Jelle Klaasen gaat darten... op de Noordzee

Darter Jelle Klaasen in actie. (foto: VI Images)

ALPHEN - Jelle Klaasen speelt volgende maand een hele bijzondere wedstrijd. De darter komt in actie tegen de Belg Kim Huybrechts en die wedstrijd vindt op de Noordzee plaats.

Klaasen, die zijn roots in Alphen heeft liggen, strijdt tegen Huybrechts om de zogeheten P&O Ferries Trophy. Er wordt gespeeld terwijl de boot vaart van Hull naar Rotterdam. Als scheidsrechter is Russ Bray, een man met een zeer herkenbare stem, aangesteld.



De tekst gaat verder onder een korte video, waarin je Bray in actie ziet (en hoort).



Klaasen laat weten enorm uit te kijken naar dit ludieke duel op maandag 19 februari. De darter heeft dit jaar wat meer ruimte in zijn agenda voor dit soort wedstrijden. Vorig jaar deed Klaasen mee aan de Premier League, die altijd van begin februari tot halverwege mei wordt gespeeld. Voor de editie van dit jaar heeft hij geen uitnodiging gekregen vanwege teleurstellende resultaten.



Daling op wereldranglijst

De Alphenaar staat op de achttiende plek op de wereldranglijst. Een jaar geleden was hij nog de nummer negen van de wereld.