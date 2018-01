60-jarige voor de rechter na uit de hand gelopen supportersruzie: 'Ik wilde mijn neef beschermen'

BREDA - Een fors uit de hand gelopen supportersruzie na een ijshockeywedstrijd van Tilburg Trappers is woensdag door de politierechter in Breda bestraft met een werkstraf van tachtig uur en ruim tienduizend euro schadevergoeding. De rechter zag genoeg bewijs voor mishandeling, maar de veroordeelde man zegt dat hij zijn invalide neef verdedigde toen die werd geslagen. De 60-jarige E. L. uit Tilburg legt zich niet neer bij de straf en gaat in hoger beroep.

L. is al 40 jaar supporter van Tilburg Trappers. Vaak neemt hij zijn jongere neef mee, die op zijn 18de een dwarsleasie opliep en in een rolstoel zit. Samen bekeken ze de wedstrijd tegen Duisburg. Net voor het einde gingen ze naar de lift om het gedrang voor te zijn.

Rolstoel tegen voet

"Mijn neef raakte met zijn rolstoel de voet van een supporter. Die man begreep dat het een ongelukje was, ik heb hem geholpen en toen ik terugkwam bij de lift zag ik dat mijn neef een stomp kreeg van een andere supporter. Daar schrok ik zo van dat ik die man heb aangepakt en tegen de muur heb geduwd. Maar ik heb hem zeker niet geslagen."



Hersenschudding

Tot zijn grote schrik zag L .dat het slachtoffer 'van zijn eigen af ging' en met zijn hoofd hard op de grond viel. In het ziekenhuis bleek dat de man, een zeventiger uit Molenhoek, een hersenschudding had opgelopen en zes gebroken ribben.



Zwaar lichamelijk letsel, aldus de politierechter. Die stelt dat de Tilburger weliswaar niet opzettelijk geweld heeft gebruikt - dat blijkt ook uit getuigenverklaringen. "Maar feit is", zei de rechter woensdag: "dat u fors hebt geduwd en daarmee de kans hebt aanvaard dat het slachtoffer er iets aan over zou houden."

Sponsor van de club

Het slachtoffer is ondernemer en heeft na het incident lang niet kunnen werken. Die inkomstenderving is verwerkt in de hoge schadevergoeding. Omdat de man een van de sponsors is van Tilburg Trappers vermoedt L. dat hem door het bestuur de hand boven het hoofd wordt gehouden. "Ik heb nog steeds een stadionverbod, maar hij mag er nog in terwijl wij aangifte tegen hem hebben gedaan voor mishandeling van onze neef. Daar zijn ook getuigen van."



Advocaat Raaijmakers ziet in een hoger beroep mogelijkheden om opnieuw te pleiten voor noodweer. "Het is duidelijk dat hij zijn neef wilde beschermen."