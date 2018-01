Waar zijn de vrijgezelle mannen die leuke vrouwen uit de escaperoom willen bevrijden?

EINDHOVEN - De datingavond die Escaperoom Eindhoven met Valentijnsdag organiseert, is nu al zo’n succes dat het evenement wordt uitgebreid. Er is wel een klein probleem: bijna driekwart van de mensen die zich hebben aangemeld, is vrouw. “We hebben nu een hoop leuke vrouwen die we niet kunnen matchen. Volgens mij zijn er toch genoeg single mannen?”, zegt organisator Kim Kluijtmans.

Tijdens de blind date word je opgesloten in een ruimte met vijf andere singles. Vervolgens moet je ontsnappen door samen allerlei puzzels op te lossen. De groepen worden ingedeeld op leeftijd, zodat er hopelijk voor iedereen een leuke match tussenzit. Er hebben zich in een week tijd al meer dan honderd mensen aangemeld.

LEES OOK: Op zoek naar de liefde? Bij deze escaperoom kan je nu escaperoomdaten

Knappe dames

“De jongste deelneemster is 19 en de oudste is 63. Er zitten zulke leuke vrouwen bij. Echt hele knappe waarvan je denkt: waarom is die nou vrijgezel? Nu de mannen nog”, zegt Kim.

Escaperoom Eindhoven heeft voor de dates nu al een extra dag gereserveerd. “We gaan gewoon lekker door. Misschien wordt het wel een terugkerend evenement.” De organisatoren hebben het er maar druk mee, maar ze vinden het maar al te leuk om matchmaker te spelen. “We hebben hier echt zoveel plezier in.”

Iedereen welkom

Voor Valentijnsdag worden er dus vooral nog hetero mannen gezocht, maar er hebben zich ook al een aantal homo's en lesbo's aangemeld. Die mogen zich uiteraard ook gewoon nog aanmelden. "Voor iedereen is er een mapje!"