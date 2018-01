Ton van Genugten verliest veel tijd en lijkt derde plek in Dakar Rally te kunnen vergeten

EERSEL - Ton van Genugten heeft woensdag flink wat tijd verloren in de Dakar Rally. De coureur uit Eersel kon zijn opmars, waarmee hij de laatste dagen bezig was geen vervolg geven.

Van Genugten had dinsdag, na zijn etappezege, de derde plek in de loodzware rally weer in zicht. De trucker verloor woensdag, door technische malheur, zo’n twee uur op de andere toppers in het klassement. Van Genugten staat nu zevende in de algemene rangschikking.





Bij de quads had Kees Koolen een goede dag. De inwoner van Bergeijk eindigde op de zesde plaats. In het algemeen klassement staat hij nu zevende.



Bij de motoren was Maikel Smits uit Schijndel de beste Brabantse coureur. Smits reed naar plek 27. De Dakar Rally, die zich op dit moment in Argentinië afspeelt, duurt nog tot komende zaterdag.