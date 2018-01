Vechtpartij op AZC Oisterwijk, twee gewonden naar het ziekenhuis

Twee gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Toby de Kort

OISTERWIJK - Bij een vechtpartij op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk zijn woensdagavond twee personen gewond geraakt. De hulpdiensten waren met veel wagens uitgerukt naar het AZC aan de Kievitsblekweg.

De vechtpartij ontstond rond half elf. Wat precies de aanleiding was, kon de politie nog niet zeggen. Over de omvang van het geweld en de aard van het letsel van de gewonden is evenmin iets bekend.

In totaal vier politiewagens en twee ambulances kwamen naar het AZC. De twee ambulances die de gewonden overbrachten naar het ziekenhuis werden ieder begeleid door een politiewagen.