'Oorlogen zijn mensen', kinderen leren over Eerste Wereldoorlog

VUGHT - Over de Tweede Wereldoorlog weet iedereen wel wat te vertellen. Maar hoe zat het ook alweer met de Eerste Wereldoorlog? Vanavond werd op het Maurick College in Vught een speciaal WOI-college gegeven. Figuranten gekleed in Amerikaanse, Franse en Duitse uniformen lieten de driehonderd aanwezigen zien hoe het eraan toe ging in de Eerste Wereldoorlog.

WOI-kenner Jean-Paul de Vries gaf het college samen met cabaretier Diederik van Vleuten. De Eerste Wereldoorlog is een enorme passie van Jean-Paul geworden. Die passie wil hij graag delen.



'Oorlogen zijn mensen'

Jean-Paul heeft een speciale band met het Maurick College. Ieder jaar komen klassen vanuit Vught richting Romagne (Frankrijk) om daar zijn WOI-museum te bewonderen. "Ik wil eigenlijk de jeugd overtuigen van: jongens, denk na, oorlogen zijn mensen. Dat vergeten we te vaak", vindt hij.



Fascinerende oorlog

Er is bij de jeugd weinig bekend over de Eerste Wereldoorlog denken Jean-Paul en Diederik van Vleuten. "Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat helpt ook niet om het bekendheid te geven. Maar het is een fascinerende oorlog want de Tweede Wereldoorlog is uit de Eerste ontstaan. Alleen al daarom is het de moeite waard om er alles van te weten", aldus Van Vleuten.



'Kinderen weten veel te weinig over de oorlog'

De elfjarige Sanne en haar zusje weten juist heel veel over deze oorlog. Alleen beseffen ze maar al te goed dat dit niet voor al hun klasgenootjes geldt. "Heel veel kinderen van nu weten veel te weinig over de oorlog en hoe dat was. Ik vind zelf dat ze er dan meer over moeten opzoeken, zodat ze er meer van weten."