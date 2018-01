Bredase Rabobende sloeg mogelijk ook toe in Bladel: bejaarde vrouw werd zwaar mishandeld

BLADEL - De bejaarde vrouw die afgelopen september ernstig werd mishandeld in haar huis in Bladel is mogelijk slachtoffer van de Brabantse Rabobende. De politie heeft sterke aanwijzingen dat een medewerker van de Rabobank uit Breda de overvallers tipte. De overvallers zijn nog op vrije voeten, net zoals de tipgever vanuit de bank.

De 78-jarige vrouw raakte bij de overval zwaargewond aan haar hoofd. Waarschijnlijk lag ze urenlang in haar aanleunwoning voordat ze werd gevonden.

Vierde overval Rabobende

Het is de vierde overval waarvan de politie denkt dat de zogenaamde 'bankmol' een rol heeft gespeeld. De 25-jarige bankmedewerker Lorenzo J. die werkte tipte overvallers als klanten veel geld gingen opnemen. J. werkte op een filiaal in Eindhoven.

Het speelde allemaal afgelopen zomer. In Roosendaal werd in juli een echtpaar beroofd door drie mannen. De buit was 20.000 euro. In diezelfde maand werd een Duitser beroofd in Venlo, hij had 100.000 euro op zak. Eind juli wist de politie een overval in Zundert te voorkomen. Daar werden vijf overvallers en de bankmedewerker opgepakt.

Tweede 'bankmol'

In het onderzoek naar de overval in Venlo bleek dat er ook een tweede bankmedewerker de Bredase overvallers tipte. Dat kwam ook al naar voren in de rechtszaak tegen Lorenzo J.

De link tussen de Rabobende en de overval in Bladel was niet meteen duidelijk voor de politie. In eerste instantie leken de overvallers niks buitgemaakt te hebben in het huis van de oude dame. Financieel rechercheurs van de politie ontdekten dat de vrouw een paar maanden voor de overval een groot geldbedrag had gepind bij de bank.

Getuigen gezocht

Uit het onderzoek van de politie bleek dat de twee verdachte bankmedewerkers ook in de financiële gegevens van de vrouw hadden rondgeneusd. Op 8 juli ging de vrouw naar de bank aan de Markt in Bladel. De recherche denkt dat de overvallers haar al op die dag wilden overvallen. Om de een of andere reden is dat niet doorgegaan.

De politie heeft nog geen idee wie de daders zijn en is op zoek naar getuigen. "We hebben het vermoeden dat ze ook uit de regio Breda komen", vertelt Bart Vaessen van de politie. Ook de bankmedewerker is weer op vrije voeten. "Er is nog onvoldoende bewijs en we zijn dus op zoek naar informatie om hem op te kunnen pakken."

De overvallers zouden in de nacht van 30 juni bij de bank zijn geweest voor een voorverkenning, mogelijk dat ze daarna ook naar het huis van het slachtoffer zijn gegaan. Een week later, in de nacht van 5 juli, heeft een getuige daar in ieder geval twee mannen rond zien hangen. De politie denkt dat het om de overvallers gaat.

No Surrender

Een van de bendeleden die sinds de overvalpoging in Zundert vast zit is John L. Dat is de vroegere baas van motorclub No Surrender in Breda. Hij werd in 2016 mishandeld en ontvoerd bij de IKEA in Breda.