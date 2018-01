Kinderen schoppen en slaan jongetje (9) in Drunen

DRUNEN - Een jongen van 9 jaar oud is geschopt en geslagen door twee andere kinderen in een speeltuintje in Drunen. Ook pakte het tweetal zijn bril af en stampte die kapot. De mishandeling vond zaterdagmiddag al plaats, maar de politie maakt het nu bekend omdat ze op zoek is naar getuigen.

De daders zijn volgens de politie een jaar of elf. De kinderen waren aan het spelen aan de Van Marnixstraat. Volgens de politie waren op dat moment ook andere kinderen in de speeltuin.



Getuigenoproep

Mensen die iets gezien of gehoord hebben van hun kinderen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De ouders van het 9-jarige jongetje willen graag in gesprek met de twee en hun ouders.