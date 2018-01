Vrouw en kinderen gewond bij botsing in Valkenswaard, drietal naar ziekenhuis gebracht

VALKENSWAARD - Een vrouw en twee kinderen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Maastrichterweg in Valkenswaard. De automobiliste botste volgens een getuige tegen een boom. De klap was zo hard dat het motorblok uit de auto werd geslingerd.

Het drietal is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe de vrouw en haar kinderen eraan toe zijn.



Uit auto bevrijd

De bestuurster moest volgens de getuige uit de auto bevrijd worden. Haar kinderen, die volgens hem nog in autostoeltjes zaten, zijn ook door hulpverleners uit het voertuig gehaald.



Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet duidelijk. De auto met Belgische kentekenplaat is total loss.