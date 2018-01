Westerstorm zorgt voor grote problemen in Brabant [LIVEBLOG]

EINDHOVEN - Aanhangers van vrachtwagens waaien om en versperren grote wegen. Bomen waaien tegen huizen, belanden op auto's en versperren straten in woonwijken. In Den Bosch waaien mensen om. En ruiten springen uit huizen door de harde wind. De westerstorm, die sinds negen uur over de provincie trekt, laat zijn sporen achter.

