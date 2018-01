Mysterieus gat in buitenmuur bij Aldi in Fijnaart, politie onderzoekt mogelijke ramkraak

FIJNAART - In de buitenmuur van supermarkt Aldi aan de Oudenmolensedijk in Fijnaart is donderdagochtend een gat aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Het gat werd ontdekt door een medewerker van de supermarkt. Vermoedelijk is er geprobeerd om in het pand te komen. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De winkel is gesloten.