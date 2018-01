Kritisch rapport over grootschalige mestfraude lag anderhalf jaar in la bij ministerie

DEN HAAG - Een kritisch rapport waarin mestfraude bij Brabantse en Limburgse boeren uitgebreid onder de loep wordt genomen, was al sinds mei 2016 bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken bekend. Toch ging het kabinet pas eind vorig jaar over tot actie.

Het rapport Mest nader onder de loep genomen was in opdracht van een hoge ambtenaar binnen het ministerie. In het stuk wordt gewezen op de grootschaligheid van de fraude en wordt nadrukkelijk aanbevolen om controlemaatregelen te nemen.

Veelbesproken artikel

Toch kwam het kabinet pas aan het einde van vorig jaar in actie. Dit was mede naar aanleiding van een veelbesproken stuk in het NRC Handelsblad. Hierin wordt gesproken over een enorme fraude waarbij op dat moment 64% van de Oost-Brabantse en Noord-Limburgse boeren beboet, verdacht of veroordeeld was. Pas na dat stuk zou minister Schouten het rapport onder ogen hebben gekregen.

Een aantal maanden eerder was er al aandacht voor de fraude in de Tweede Kamer nadat het Planbureau voor de Leefomgeving veronderstelde dat de grote hoeveelheid nitraat in de Brabantse zandgronden mogelijk het gevolg is van mestfraude. Er werd toen geen directe actie ondernomen.

Plan

Eind december kwam minister Carola Schouten met een plan om de mestfraude aan te pakken. Hierin worden adviezen uit het rapport gebruikt voor de aanpak van de fraude.

Het is onduidelijk waarom het ministerie niet direct in actie is gekomen op basis van het rapport. Het werd op 15 januari van dit jaar plots openbaar gemaakt.

