Kostbare kelken gestolen uit het ETZ Elisabeth ziekenhuis in Tilburg

TILBURG - In de kerstvakantie zijn twee kostbare zilveren kelken gestolen uit de sacristie van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze stonden in een afgesloten ruimte op de locatie ETZ Elisabeth aan de Hilvarenbeekseweg. "Het lijkt op een heel bewuste actie."

De diefstal werd op 7 januari ontdekt. "Met kerst zijn ze nog gezien dus ergens tussen 27 december en 7 januari moeten ze zijn meegenomen", denkt Wim Pleunis van het ETZ.

Emotionele waarde

Een van de kelken is tweehonderd jaar oud. Waarde zo'n 16.000 euro. Behalve het financiële plaatje hebben de kelken ook veel emotionele waarde. "De kelk van tweehonderd jaar oud hebben we gekregen bij de start van het ziekenhuis", weet Pleunis. De tweede kelk is bijna honderd jaar oud en is 11.000 euro waard.





De twee kelken stonden samen met een derde exemplaar in een afgesloten ruimte naast de stilteruimte. "Die derde kelk die achter is gebleven is een stuk minder waard, dus het lijkt een hele bewuste actie", denkt Pleunis.

Camerabeelden leveren niets op

Ondanks dat er in het ziekenhuis beveiligingscamera's hangen, levert dat niks op in de zoektocht naar de dief. "Bij de stilteruimte hangen geen camera's en er lopen zoveel mensen het ziekenhuis in en uit, er is geen beginnen aan om al die beelden te bekijken", legt de woordvoerder uit.

Het ziekenhuis gaat nog aangifte van de diefstal.