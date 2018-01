Chaos op Brabantse snelwegen door omgewaaide bomen en vrachtwagens, situatie wordt beter

EINDHOVEN - Brabant was donderdagochtend bijna onbereikbaar geworden door de westerstorm. De situatie lijkt inmiddels wat beter te worden. De A58 en A27 zijn weer open. Maar er zijn nog wel altijd problemen op de A2, A50 en A73.

Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven zijn twee bomen omgewaaid. Tussen Boxtel-Noord en Best-West staat een file door de stormschade.

Verkeer dat via de A2 de provincie in wil rijden, komt ook in de problemen. Door een gekantelde vrachtwagen staat het muurvast vanaf ongeveer Culemborg. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer naar Den Bosch moet Gorinchem/Breda volgen via de A15, A27 en A59.



Brabant was ook via de A27 amper bereikbaar. Op de Merwedebrug was een vrachtwagen tegen de vangrail geknald. Rijkswaterstaat adviseerde mensen hun reis naar het zuiden uit te stellen. De problemen hier zijn aan het oplossen.



Omgewaaide vrachtwagens

De A50 zit nog wel dicht. Bij Veghel is een vrachtwagen gekanteld. Automobilisten die naar Eindhoven willen moeten Venlo volgen via de A73 en A67.



Op de A73 zijn ook problemen tussen Haps en Malden. De rijbanen zijn dicht. Ook hier is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen.



Op de A58 waaide een vrachtwagen om bij Oirschot. De snelweg tussen Breda en Eindhoven zat hierdoor ongeveer een uur dicht.





De NS heeft ook het treinverkeer stilgelegd. Het station in Breda werd zelfs ontruimd door de storm. Reizigers moesten om veiligheidsredenen onmiddellijk het station verlaten.