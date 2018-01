Mensen en daken vliegen door de lucht, filmpjes en foto's in Brabant gaan viraal

DEN BOSCH - In Den Bosch waaien mensen weg door de enorme storm die over Brabant raast. Op sociale media gaan filmpjes rond waarin meerdere mensen omvallen door de wind. Eén iemand wordt zelfs door de wind opgetild en even later weer op de grond gegooid.

Het filmpje waarin te zien is hoe iemand door de lucht vliegt, wordt via Twitter honderden keren gedeeld.

Ook in Helmond gaat een filmpje viraal. Daar waait het dak van het ROC Ter Aa af, zo zeggen leerlingen.

Op de A2 voor Den Bosch is gefilmd hoe een kleine vrachtwagen tijdens het rijden omvalt.

Bij Boxtel op de A2 gaat ook een filmpje rond, daar werd nét op het juiste moment gefilmd: een boom viel daar op de snelweg.

Uit Oisterwijk komen ook heftige beelden binnen, daar waaien twee bomen om. Ze vallen midden op een huis.





En hier waait een dame van haar scooter af!





Maar niet alleen op de scooter is het zwaar zwaar, ook fietsen is niet te doen.





En dat de storm levensgevaarlijk is, dat is wel te zien aan onderstaande foto die we binnenkregen bij Omroep Brabant.

En de winkelwagens in Son blijven ook niet op hun plek. Ze worden met hok en al de parkeerplaats over gesleept.

In Eindhoven kunnen de kinderen van basisschool de Vuurvlinder niet meer naar school. De stenen zijn daar van de school afgevallen.













Ook zonnepanelen in Eindhoven vliegen van het dak