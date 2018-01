Hulpdiensten overspoeld met noodoproepen, bel alleen 112 bij acuut gevaar

EINDHOVEN - De meldkamers van de hulpdiensten laten weten dat ze wordt overspoeld met spoedtelefoontjes. Hierdoor kan het langer duren voordat er wordt opgenomen. Daarom roept ze op om alleen nog te bellen bij absolute spoedgevallen met acuut gevaar.

Onder acuut gevaar wordt gerekend:

- Instortingsgevaar

- Losgeraakte dakpannen of gevelplaten

- Boom dreigt over openbare weg te vallen

- Er is risico op kortsluiting of brand

- Je kunt jezelf niet in veiligheid brengen

Meer informatie is hier te vinden.