Glazen dak van provinciehuis Den Bosch 'omhoog gezogen' door wind, gebouw deels ontruimd

EINDHOVEN - Door de harde wind zijn meerdere gebouwen in Brabant ontruimd. In Den Bosch zijn er problemen bij het provinciehuis waar een deel van het gebouw moest worden ontruimd. In Breda is het station ontruimd.

“Door de wind is een glazen dak van een vergaderruimte op eerste verdieping omhoog gezogen en vervolgens met een denderende klap neergevallen. Om die reden is dat deel van het gebouw ontruimd”, laat een provinciewoordvoerder weten.

Ook de mensen op de 23e en hoogste verdieping van het pand moesten de ruimte verlaten. Dit is gedaan uit voorzorg. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. Vooralsnog is er alleen sprake van materiële schade.

De Markt en een aantal andere straten in het centrum van Den Bosch zijn afgesloten.





Middelbare school

De directie van middelbare school het ds. Pierson College in Den Bosch laat in een mail aan ouders weten een van de schoolgebouwen te ontruimen. “Vanwege de weersomstandigheden wordt het gebouw LUX van onze school uit voorzorg momenteel niet gebruikt. Leerlingen zijn naar het hoofdgebouw begeleid.”

Het Pierson College neemt de maatregelen uit voorzorg, volgens de school zijn er geen incidenten. “Er hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Desondanks vinden wij het belangrijk om u hiervan op de hoogte te stellen.”

Station Breda

Het station in Breda is ontruimd. Op de borden in het station staat dat reizigers het station om 'veiligheidsredenen' onmiddellijk moeten verlaten. Ook in andere delen van Nederland worden stations ontruimd.

Oisterwijk



In Oisterwijk zou basisschool de Kikkenduut deels zijn ontruimd nadat er een boom op het dak was gevallen. De kinderen zouden allemaal in veiligheid zijn.

Dak van school Helmond

In Helmond waaide delen van het dak van het ROC in de stad.