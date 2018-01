Station van Breda gesloten vanwege storm, reizigers moeten perrons per direct verlaten

BREDA - Het station in Breda is donderdagochtend ontruimd. Alle reizigers moesten het perron per direct verlaten om veiligheidsredenen. Op de informatieborden in het station verschenen waarschuwende teksten.

ProRail laat weten dat het station preventief ontruimd is. In totaal zijn er in Nederland acht stations ontruimd. Breda is het enige Brabantse station dat niet betreden mag worden.

Vallende glasplaten

Volgens een reiziger was er gevaar op de perrons. "Een conducteur haalde me van het perron en vertelde dat er mogelijk glasplaten naar beneden kunnen vallen. Dus de perrons zijn afgezet."

Inmiddels zijn alleen de perrons verboden terrein. Het gedeelte van het station waar de winkels zitten, is toegankelijk.













De NS besloot rond elf uur al om al het treinverkeer in Nederland stil te leggen vanwege de harde storm die over ons land raast. Prorail legt op haar website uit waarom er geen treinen kunnen rijden. Omdat het station gesloten is, stoppen de stadsbussen op een andere plek in Breda.