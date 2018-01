Zeer zware windstoten in Brabant, windstoten tot 108 kilometer per uur bij Grave

EINDHOVEN - Brabant wordt donderdag geteisterd door een zeer zware storm. In de provincie zijn windstoten gemeten van boven de 100 kilometer per uur. In de omgeving van Grave is volgens Buienradar met 108 kilometer per uur de zwaarste windstoot in onze provincie gemeten.

Bij Eindhoven kwam een windstoot met een snelheid van 102 kilometer per uur op de teller. Elders in het land stormt het ook flink met windstoten tot 120 km. In de loop van de middag luwt de storm vanuit het westen. In de tweede helft van de middag neemt de wind af tot krachtig of matig.