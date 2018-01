Boom valt op busje in Veghel, man raakt zwaargewond

VEGHEL - Een man is donderdagmorgen zwaargewond geraakt nadat een grote boom op zijn busje viel. Dit gebeurde op de Biezendijk in Veghel.

De boom viel recht op de cabine. Het slachtoffer zat bekneld. Brandweerlieden moesten een deur verwijderen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

In eerste instantie was een traumahelikopter opgeroepen. Die moest echter naar een andere melding. Het slachtoffer is daarom met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is dicht omdat er meerdere bomen zijn omgevallen. De storm die donderdag over de provincie raast zorgt voor grote problemen.