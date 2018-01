Lijnen bij Interpolis staan roodgloeiend, 300 procent meer meldingen dan verwacht

TILBURG - Bij de alarmcentrale van verzekeraar Interpolis staan de telefoonlijnen roodgloeiend. Volgens een woordvoerder hebben ze 300 procent meer meldingen dan op voorhand ingecalculeerd was. De wachttijd loopt op tot ongeveer 35 minuten.

“Het is echt gigantisch druk op dit moment. We hadden al rekening gehouden met veel meldingen, maar dat het zo druk zou worden hadden we niet verwacht. We hebben 300 procent meer meldingen dan we op voorhand hadden ingecalculeerd.”

Door de drukte worden mensen verzocht hun schade online te melden of op een later tijdstip terug te bellen. De verzekeraar kan nog niet veel zeggen over de aard van de schades en ook voor een prognose van het schadebedrag is het nog te vroeg.

De westerstorm die donderdag over de provincie trekt zorgt voor grote problemen. Zo botste in 's-Gravenmoer een bus frontaal tegen een boom vanwege de harde wind. Het station van Breda is ontruimd, net als een deel van het provinciehuis.