Treinreizigers massaal gestrand, treinverkeer komt langzaam weer op gang

EINDHOVEN - De westerstorm die vandaag over de provincie raasde heeft voor veel schade aan het spoor gezorgd. Hierdoor zijn in Brabant duizenden treinreizigers gestrand. Spoorbeheerder ProRail kon lange tijd geen duidelijk wanneer de eerste treinen weer gaan rijden, rond negen uur gingen de treinen weer mondjesmaat rijden.

ProRail is nog volop bezig om de schade door de storm in kaart te brengen. Op tientallen plekken zijn bomen op de rails of op de bovenleiding gevallen. Het is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren om de schade te herstellen en hoelang dat duurt. Daardoor kan ProRail niet met zekerheid zeggen wanneer het treinverkeer weer normaal is.









Bovenleidingen

"We zijn nog bezig met het inspecteren van het spoor en de bovenleidingen. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk schade te herstellen", zegt René Vegter van ProRail. Volgens hem liggen er veel takken en bomen op de rails en hebben de bovenleidingen schade opgelopen door vallend hout. Ook rondvliegend plastic dat in de bovenleidingen blijft hangen, kan schade veroorzaken aan de stroomafnemers bovenop de trein.

















Door de storm zijn behalve treinen, ook machinisten en conducteurs gestrand. Dat heeft gevolgen bij het opnieuw opstarten van het treinverkeer. "Maar ik durf nog geen uitspraak te doen wanneer alles weer aan het rijden gaan volgens het schema", aldus Vegter.





Nasleep

Een woordvoerder van de NS laat weten dat in de avondspits nog geen treinen van de NS zullen rijden. Het spoorwegbedrijf heeft nog geen idee wanneer de dienstregeling weer wordt hervat. Later op de avond zullen 'hooguit enkele treinen rijden'. Ook morgenochtend zal de nasleep van de storm nog voortduren voor reizigers, waarschuwt de NS. Reizigers krijgen het advies een alternatief te zoeken.

#Stormpoolen

Wie op een andere manier naar huis wil, kan terecht op sociale media. Onder de hashtag 'Stormpoolen' bieden mensen gestrande reizigers een rit aan naar huis. Daar wordt massal gebruik van gemaakt. Stormpoolen is sinds het begin van de avondspits trending topic op twitter. 'Heel Nederland brengt elkaar naar huis' en 'stormpoolen verboedert' zijn enkele van de hartverwarmende reacties op social media.