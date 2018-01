Hallo storm, dag dak: 'Ik hoop dat ik dit nooit meer meemaak!'

BEEK EN DONK - “Alsof iemand op een slechte trom stond te tokkelen, zo kwam het dak naar beneden”, Chris Hoogenhoff en zijn vrouw Riet schrokken vanochtend van het kabaal. De metalen dakbedekking van appartementencomplex De Burght in Beek en Donk sloeg over de rand van het dak en kwam tegen de voorgevel van de appartementen te hangen. Daar bungelde het donderdagmiddag nog steeds.

Regelmatig hoor je het metaal kraken in het appartement van familie Hoogenhoff op de tweede verdieping van de Burght. Het blokkeert het zicht vanuit de woonkamer, Chris kan alleen vanaf zijn balkon om de tien meter brede plaat heen kijken. “En nee, dat is nog niet zonder gevaar,” vertelt Chris met een lach.





Het dak kwam vanochtend, tijdens de storm los. Vooral Riet is geschrokken. “Ik was heel blij dat mijn man thuis was, anders had ik niet geweten wat ik had moeten doen.” Man Chris gaat op donderdagochtend sporten, maar dat is er vandaag niet van gekomen.

Oudere buren

Riet, zelf ook al op leeftijd, dacht nadat de eerste schok voorbij was meteen aan haar buren: “Ik maakte me meer zorgen om de oudere mensen in het gebouw, dan om mezelf. Die zijn toch ook afhankelijk van de jongere generatie.” Iedereen in het complex bleef ongedeerd.

Nu is het wachten tot de metalen dakplaat weggehaald wordt. “Ben blij als het weer weg is, dan kunnen we weer met een gerust hart naar buiten kijken”, vertelt Chris. “Ik ga ze niet helpen met het weghalen van het dak, maar ik wil de mannen wel koffie aanbieden” , lacht Riet. “Maar ik hoop toch dat ik dit nooit meer mee maak!”