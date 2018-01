Lijst Brabantse afnemers GenX blijft geheim, staatssecretaris eist opheldering

EINDHOVEN - Chemours in Dordrecht weigert om een lijst te geven met bedrijven in Brabant waaraan de schadelijke stof GenX is geleverd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven geeft het concern nog een maand de tijd en zal de gegevens anders vorderen. "Ik vind dit gedrag schandalig”, zei ze in een Kamerdebat over de lozingen in Brabant.

GenX is inmiddels opgedoken op drie plekken in de provincie: in West-Brabant, Helmond en Son en Breugel. De staatssecretaris verzekerde de bezorgde inwoners dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid: het drinkwater en zwemwater is veilig. Ze verwees naar de informatie op de website van de waterbedrijven.

De Omgevingsdienst onderzoekt de verspreiding van GenX in de lucht, het water en de grond en heeft daarvoor de lijst met afnemers van Chemours nodig. Het bedrijf in Dordrecht meldde dat GenX alleen aan het Helmondse Custom Powers is geleverd. Maar het moederconcern van Chemours heeft mogelijk zaken gedaan met meer ondernemers.

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vonden het ‘schandalig’ en ‘ondenkbaar’ dat de lijst nog niet beschikbaar is. Het Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks was woest. "Dit kan toch niet. Waterschappen maken allerlei kosten voor onderzoeken. De tijd om aardig te zijn is nu wel voorbij.” De staatssecretaris gaf aan dat zij zich die boosheid goed kan voorstellen. "Die kosten steken me ook als een graat in de keel.”

Lozingsverbod

In het Kamerdebat vroegen sommige Kamerleden om een lozingsverbod voor GenX. In de Verenigde Staten zou die al zijn afgekondigd. Maar volgens Van Veldhoven is dat in Nederland niet mogelijk, omdat het niet een ‘zeer zorgwekkende stof’ is. "Het is een grijs gebied”, zei ze. De staatssecretaris hoopt door vrijwillige afspraken met bedrijven het gebruik van schadelijke stoffen als GenX terug te dringen.

De PVV vond dat het provinciebestuur in Brabant een fout gemaakt door een vergunning te geven voor het lozen van GenX. De staatssecretaris antwoordde dat er geen sprake is van een ‘falende overheid’. "We zitten er bovenop. We willen weten waar het spul gebleven is.” Zij zal de Kamer snel informeren over de lijst die ze binnen een maand van Chemours hoopt te krijgen.