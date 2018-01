Een vette hap in Tilburgse carnavalskleuren: hoe smaakt de kruiket en de kruikenbal?

TILBURG - Het hebben van een goede bodem is natuurlijk belangrijk met carnaval en een goede vette hap gaat er tijdens het pilsen meestal wel in. Maar het oog wil natuurlijk ook wat en daarom bedachten ze in Tilburg de kruiket en de kruikenbal. Bitterballen en kroketten in de kleuren van Kruikenstad.

Bij De Jong Snacks in Rijen werden ze afgelopen weken geproduceerd. Een heleboel zelfs: 50.000 kruiketten en 75.000 kruikenballen. Ze hadden het er extra druk mee.

“Ja, je merkt wel dat we er een product bij hebben”, vertelt Koen de Jong, eigenaar en een van de bedenkers van de kruiket. “We hebben ruim 30.000 kruiketten in bestelling. Voor het overige van de voorraad verwacht ik dat het richting de carnaval op gaat.”

Smaak

De kruiketten en kruikenballen smaken gewoon als een kroket en een bitterbal. Het verschil zit hem alleen in de kleur.

“De oranje korrels kennen we van de goulashkroket, maar voor de groene korrels is er een paneermeel met een groen kleurstofje gebruikt. Meestal gebruiken wij geen kleurstof in onze producten, maar voor deze keer maken we graag een uitzondering.”