Dagje Efteling in de storm: honderden bezoekers slaan advies in de wind

KAATSHEUVEL - Met storm lekker veilig binnen blijven? Een paar honderd bezoekers gingen gewoon naar de Efteling, ook al was het overgrote deel van de attracties gesloten. En dat terwijl het park adviseerde om een andere dag te komen.

Bij aankomst kregen de bezoekers een bakje koffie en werd het ze nog eens een paar keer gevraagd: "Weet je zeker dat je wilt komen?" De gasten konden gratis een andere dag terugkomen. “Toch hebben honderden bikkels de storm getrotseerd”, weet woordvoerder Femke van Es.



Het park volledig sluiten was niet nodig. “Dat is in de geschiedenis van het park nog nooit gebeurd. We hebben dit nu niet hoeven overwegen, maar veiligheid staat altijd voorop”, benadrukt Van Es. Grote buitenattracties, zoals Baron 1898, De Pagode en Joris en de Draak bleven daarom uren lang gesloten.



Sprookjesbos dicht

Ook waren het sprookjesbos, diverse bruggen en andere bosrijke stukken afgesloten voor het publiek. Verschillende bomen en vlaggen in het park waaiden om.





“Weer of geen weer, het drukt de pret niet. De overdekte attracties zijn gewoon open”, lacht Ivar van den Dool (27) uit Rotterdam. Hij boekte samen met zijn vriendin een ietwat onhandig geplande vakantie op het park. “We gaan gewoon genieten.”



“Het is goed te doen. Wij gaan altijd, dus nu ook.” Ook de 70-jarige Jan Brokx (70) uit Kaatsheuvel ging gewoon naar de Efteling met zijn 2-jarige kleinzoon Kaj. “We gaan lekker wandelen. De buitenlucht is gezond!”