Geen treinen, dan gaan we toch #stormpoolen? Onze verslaggevers doen mee!

UDEN - “Als je andere mensen kunt helpen, moet je dat altijd doen.” Met die boodschap is Zjos Dekker uit Uden door haar moeder opgevoed. Toen ze op Twitter zag dat verschillende mensen via de hasthtag #stormpoolen een lift zochten en aanboden kwam ze meteen in actie. “Ik rij rond een uur of 5 van Nijmegen naar Uden, en ben ook wel bereid een kleine omweg te maken”, twittert ze. Binnen een paar minuten krijgt ze enkele reacties. En dat gold ook voor de Omroep Brabant verslaggevers die meededen met #stormpoolen!

Het verhaal van Zjos lees je hieronder, beluister ook de ervaringen van onze verslaggevers met #stormpoolen:





'Ik heb mijn karmapunten weer binnen'

Zjos was bij familie op bezoek in Gelderland. “Ik dacht dat het niet nodig was om mensen naar Uden mee te nemen, maar er bleken wel mensen naar Oss te moeten.” Een kleine omweg, maar haar lifters zijn dolgelukkig.

Lifter Kim is al vanaf acht uur ‘s ochtends onderweg met het openbaar vervoer en kan niet wachten tot ze thuis in de bank kan ploffen. “Ik heb mijn karmapunten voor vandaag weer binnen,” lacht Zjos. "Ik neem ook altijd lifters mee als ze langs de kant van de weg staan, maar ik heb nog nooit eerder in zo'n storm gereden."

Avontuurlijke reis

De heenrit was dan al een heel avontuur, waarbij Zjos twee keer om moest rijen. "Eén keer schampte een golfplaten dak net over mijn auto heen en viel in een weiland neer. En ik ben gekantelde vrachtwagens tegengekomen. Misschien niet de beste dag voor een familiebezoek, maar ik wilde mijn nichtjes graag zien."

Het idee om Twitter te gebruiken om mensen aan elkaar te koppelen kwam van wetenschapper Ionica Smeets. Ze stelde het voor aan de Nederlandse Spoorwegen en een trend was geboren.









Vrachtwagenbestuurder uit Veldhoven pikt lifter op

Sjors van Dalfsen uit Dalfsen liet om tien voor vijf via Twitter weten één plekje vrij te hebben. Hij moet voor werk van Veldhoven naar het Chasse Theater in Breda. Direct kwamen meerdere reacties binnen. "Ik heb de eerste die reageerde gecontacteerd. Dat is een student van de universiteit Eindhoven. Ik haal hem straks op bij de kruising vlakbij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Dat is voor mij niet te ver om." Of hij de student ook in Breda op de plek van bestemming brengt, weet Sjors nog niet. "Met de oplegger mag ik niet overal komen. Het ligt eraan waar hij heen moet, maar vanaf het Chassé kan hij ook makkelijk naar het station lopen."

Gezellige tocht van Den Bosch naar Eersel via Eindhoven

Gerlach Mol uit Eersel moet vandaag van Den Bosch naar Eersel. “Rond 17.15 vertrekken, drie plaatsen beschikbaar” twittert hij. Hij krijgt snel meerdere reacties. “Een van hen had echter daarna al snel iets anders gevonden en de ander reageerde te laat, toen was ik al vertrokken,” vertelt hij.





Naast hem zit Toine uit Roermond, die hij wel blij heeft kunnen maken. “In Eindhoven komt mijn vrouw me halen, ik verwacht rond half acht thuis te zijn. Ik ben heel erg geholpen met deze lift.” Gerlach neemt normaal geen lifters mee, ook voor hem is het nieuw. “Maar Toine is een heel gezellige man. Omrijden via Eindhoven kost wel tijd, maar het is fijn mensen te helpen.”





Files bij stations, Twitter hapert

De bereidwilligheid van de Nederlanders om anderen te helpen, leidt wel tot een ander probleem. Bij verschillende stations staan lange files, van mensen die anderen op willen halen. Ook viel Twitter donderdagavond korte tijd uit.