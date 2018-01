Boekel de gekste in de Dakar Rally: 'Wij zijn een gemotoriseerd dorp'

CHILECITO - Er lopen tientallen Brabanders rond bij de Dakar Rally, maar één dorp spant toch wel de kroon: Boekel. Maar liefst zes Boekelnaren zijn, in verschillende hoedanigheden, actief in Zuid-Amerika.

Dit zijn ze

We stellen ze even voor. Maurik van den Heuvel uit Boekel is de bekendste, hij bestuurt de wedstrijdtruck van z’n eigen team DakarSpeed. Paul Smink uit Boekel is hoofdmonteur van dat team.

Dan is er het team van BAS Dakar, waar verschillende motorcoureurs voor rijden. Teammanager Bart van der Velden komt uit Boekel, net als monteurs Leon Verbakel en Mark Tielemans. En tot slot is er nog Maurice van den Broek uit Boekel, die de vering verzorgt voor het fabrieksteam van KTM.

Het geheim van Boekel

Zoveel mensen uit Boekel, hoe kan dat? “We zijn een gemotoriseerd dorp. Van kleins af aan wordt het er met de paplepel ingegoten, dat gaat van generatie op generatie door.”

Het is natuurlijk een beetje flauw om het alleen over Boekel te hebben, want ook in de omliggende dorpen leeft de rallysport enorm. Ook uit dorpen als Elsendorp, Volkel en Uden lopen mensen in het bivak rond.

Allemaal vrienden

Maar toch, zes man uit Boekel, dat is niet niks. Ze zijn ook nog eens allemaal lid van dezelfde offroadvereniging. "En we komen allemaal uit hetzelfde stamcafé. Het is leuk om elkaar hier tegen te komen, het komt allemaal samen.”

En al die mannen uit Boekel zoeken elkaar natuurlijk regelmatig op in het bivak. Voor een praatje, een bakske koffie of een pilske. "Mijn Spaans is niet zo heel goed, het is fijn dat je af en toe Boekels kan praten. Een beetje bijbuurten."