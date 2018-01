Wa trèkte aon meej carnaval? Dit zijn de populaire pekskes

TILBURG - Nog drie weken en dan barst het feest der feesten los. Natuurlijk wil je met carnaval zo origineel mogelijk voor de dag komen. Elk jaar is daarom weer de vraag: wa trèkte aon?

Bij Sengers in Tilburg zijn ze al maanden bezig met de nieuwste trends. Vorig jaar werd het SWAT-pak het beste verkocht: "Vooral onder jongeren erg populair", vertelt winkelmedewerker Harold. "Het is stoer en ook gemakkelijk."



Trends

Dit jaar zijn er opnieuw een aantal trends. Back to the 70's bijvoorbeeld. "Kleurige flowerpower-pakken met bijbehorende accessoires. De mannen en vrouwen kunnen de kleding op elkaar afstemmen."

Maar ook de zogenoemde carry me-pakken zijn populair. Dat is een broek die je aantrekt waardoor het lijkt alsof je door iemand gedragen wordt. "Je kunt je door Trump laten dragen, maar ook door bijvoorbeeld een eenhoorn."

Net als vorig jaar doet valt de horrorclown opnieuw in de smaak. "Waarschijnlijk omdat de horrorclown veel in het nieuws was", denkt Harold.

Bestellen

Volgens Harold is het overigens niet zo dat zij als carnavalskledingwinkel de trends bepalen. "Omdat er al geruime tijd van tevoren van alles via internet besteld wordt, weten wij wat dit jaar een beetje in de smaak gaat vallen."