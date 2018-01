Mathieu van der Poel kan meer dan alleen snel fietsen, trucjes op het strand [VIDEO]

EINDHOVEN - Mathieu van der Poel maakt dit seizoen veel indruk door koers na koers te winnen in het veldrijden. De Nederlands en Europees kampioen is iedereen bijna altijd te snel af. Maar hij is niet alleen snel, Van der Poel is ook heel behendig op de fiets. Dat liet de veldrijder zien tijdens een training op het Spaanse strand.

"Plezier staat voorop", zegt Van der Poel in de promotiefilm van Shimano. "Zeker in het vak dat wij doen. Het is belangrijk om als sportman het plezier niet te verliezen. Maar dat is eigenlijk in alles, je moet proberen plezier voorop te laten staan."Van der Poel haalt plezier uit zijn sport. "Maar ik heb geen strakke schema's, ik doe altijd mijn eigen ding. En als het niet echt moet, rijd ik het liefst een beetje in het zand. Ik ben ook nooit echt tevreden, dat is ook belangrijk. Altijd proberen het beste uit jezelf te halen."Plezier hoopt Van der Poel vooral op 4 februari te hebben. Dan staat het WK veldrijden op het programma in Valkenburg. Vorig jaar liep hij de titel mis, dit jaar moet het de bekroning worden op een zeer succesvol seizoen.