Domino's Pizza in Roosendaal weer overvallen, gewapende dader ontsnapt

ROOSENDAAL - In Roosendaal is donderdagavond rond half negen een pizzeria overvallen op de Boulevard. Het gaat om Domino's pizza. De overvaller is op de vlucht, volgens de politie is hij gewapend. De pizzeria is het laatste half jaar al vaker overvallen.

Mensen zouden nog achter de man aan zijn gerend, maar hij wist te ontkomen. De overvaller heeft donkere kleding aan en draagt een grijze capuchon en gele shawl.

Het is niet duidelijk of de overvaller geld heeft meegekregen.