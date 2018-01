'Veel groetjes en een dikke kus van opa', Brabantse Dakar-deelnemers missen thuis

EINDHOVEN - In de rubriek 'Groeten uit Dakar' hebben de Brabantse deelnemers aan de rally een boodschap voor het thuisfront. In deze aflevering doen Anton van Limpt, Luc van de Huijgevoort, Maurik van den Heuvel en Toon Haegens de groeten.

Anton van Limpt is als navigator aanwezig in de Dakar rally. Hij laat zijn vrouw en 'drie schatten van dochters' weten dat hij ze snel weer hoopt te zien. Motorcoureur Luc van de Huijgevoort doet de groeten aan zijn familie en vooral zijn vriendin, die nu zelf een ontbijtje moet maken.



Toon Haegens is chauffeur van de servicetruck bij Dakarspeed. Naast zijn collega's in Elsendorp denkt hij vooral aan zijn kleinkinderen. Maurik van den Heuvel had beloofd de groeten te doen aan zijn zoon Peer, vervolgens krijgen ook zijn dochters Fleur en Julia en vrouw Anke de groeten uit Dakar. "Het gaat hier fantastisch."