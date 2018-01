Jürgen Locadia aan vooravond van transfer naar Engeland: 'Gesprekken zijn gaande'

EINDHOVEN - Jürgen Locadia heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk al gespeeld. De aanvaller kan een overstap maken naar de Premier League. PSV is in gesprek met Brighton & Hove Albion, de club die in de zomer Davy Pröpper al ophaalde in Eindhoven.

"Brighton heeft zich gemeld voor Jürgen Locadia. Er zijn gesprekken gaande over een transfer", zegt een woordvoerder van PSV.



Eerst kampioen worden

Locadia heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2020. In vijftien competitiewedstrijden maakte hij dit seizoen negen treffers en gaf hij zes assists. Vier van de negen treffers maakte Locadia tijdens de 1-7 overwinning op FC Utrecht.



Half december raakte Locadia geblesseerd, hij moest al vroeg in het duel met Ajax met een spierscheuring van het veld. Begin december liet hij in een interview met FOX Sports nog weten dat een vertrek niet aan de orde was. Hij wilde eerst kampioen worden en topscorer worden was ook een wens.



Miljoenentransfer

Volgens Voetbal International hoopt Locadia vrijdag zijn transfer af te ronden. Met de overstap zou een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid zijn. Drie miljloen euro meer dan PSV ontving voor Pröpper.



Slechts zes spelers leverden meer geld op dan Locadia. Memphis Depay (Manchester United, 34 miljoen euro), Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 28,5), Georginio Wijnaldum (Newcastle United, 20), Arjen Robben (Chelsea, 18), Kevin Strootman (AS Roma, 17,5) en Jaap Stam (Manchester United, 17) vertrokken voor meer geld.