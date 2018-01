'Het heeft bloed, zweet en tranen gekost', Ton van Genugten moest hard werken voor derde dagzege

EINDHOVEN - Ton van Genugten heeft weer een etappe gewonnen. De coureur uit Eersel was met zijn truck vier minuten en elf seconden sneller dan nummer twee Martin Kolomy. Voor Van Genugten is het zijn derde dagzege dit jaar, zaterdag en dinsdag was hij ook al de beste.

"Het heeft bloed, zweet en tranen gekost", zei Van Genugten kort na zijn derde dagzege. Het was ook geen race zonder problemen. "Het eerste stuk heb ik Villagra geholpen, we reden een keer keihard door een rivier en toen schoot de kap omhoog en één kilometer voor de finish ging er een band kapot."



Van Genugten haalde heel wat trucks in, omdat hij door een mindere dag op woensdag nu verder achteraan moest starten. "Wel mooi." Toch is het genieten met een bijsmaak. Het podium is ver weg, dat was zijn doel. Kiezen tussen een podiumplaats in de eindrangschikking en drie etappezeges is makkelijk. "Podium. Maar dit compenseert wel een beetje."



Van Genugten zei na zijn eerste dagzege dat het voor zijn gevoel al de tweede was. Hij werd in de vijfde etappe opgehouden door pech bij Coronel. In het algemeen klassement kreeg hij die verloren tijd terug, voor de dagetappe niet. In de zevende etappe was het vervolgens alsnog raak. Daarna was hij gretig, hoopte op meer succes. Dat succes kwam er dinsdag , donderdag volgde de derde etappezege.In het algemeen klassement was Van Genugten bezig aan een opmars, tot het woensdag mis ging. Hij hoopte in het eindklassement op een podiumplaats, maar zakte woensdag door technische malheur naar de zevende plaats in de algemene rangschikking. Na de twaalfde etappe staat Van Genugten nu weer vijfde, zijn achterstand op nummer drie Siarhei Viazovich is bijna twee uur.De strijd om de eerste plaats is spannend. De Argentijn Federico Villagra, net als Van Genugten rijdend voor Team De Rooy, staat tweede. De Rus Eduard Nikolaev heeft na 3.425 wedstrijdkilometers één seconde voorsprong.Voor de motoren en quads was er een halve rustdag. Ze hadden een ander parcours dan de auto's en trucks, maar door de weersomstandigheden werd er een streep gezet door de proef. De coureurs reden nu achthonderd kilometer over de weg.