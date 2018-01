Drukke dag voor Tilburgs ziekenhuis door storm, twintig extra artsen en verpleegkundigen opgeroepen

TILBURG - De storm die donderdag over Brabant raasde, heeft voor een enorm drukke dag gezorgd bij het ziekenhuis in Tilburg. Met man en macht werkten de artsen en verpleegsters om de stormslachtoffers op te vangen en te behandelen. De normale personeelsbezetting moest verdubbeld worden.

De spoedeisende hulp van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is een van de grootste van ons land. Om elf uur donderdagochtend werd besloten het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) in werking te stellen, omdat in korte tijd een groot aantal patiënten werd verwacht.

Crisisteam ingezet

“In een kleine twee uur tijd kregen we, naast de gewone patiënten, zo’n 25 mensen die gewond waren door de gevolgen van de storm. Daar zaten ook zwaargewonde patiënten bij. Daarom heeft het ZiROP-crisisteam de opvang gecoördineerd. Dit zijn bijzondere situaties waar we regelmatig voor oefenen, en het was goed om te zien hoe geolied alles liep”, vertelt zorgmanager Robert Janssen.

Extra personeel nodig

Traumachirurg Koen Lansink: “Toen duidelijk werd dat het erg druk ging worden, hebben we opgeschaald en zo’n twintig extra verpleegkundigen en artsen opgeroepen. Naast eerste hulp-artsen en chirurgen ook anesthesisten, intensivisten, orthopeden en neurologen. Dat is een verdubbeling van de normale bezetting. Daardoor is alles heel soepel verlopen, en hebben de overige patiënten en andere afdelingen hier nauwelijks hinder van ondervonden. Natuurlijk is de wachttijd bij ons in de wachtkamer wel wat opgelopen, maar mensen hadden daar veel begrip voor. Zij zagen natuurlijk ook dat er extreme omstandigheden waren.”